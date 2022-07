Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social confirma esta segunda-feira que lares e centros de dia também vão receber apoios do Estado, à semelhança das creches gratuitas. Isto depois de o comentador Luís Marques Mendes ter avançado ontem à noite na SIC que o acordo entre Governo, União das Misericórdias e IPSS (Instituições Particulares de Solidariedade Social), anunciado pelo primeiro-ministro no debate do Estado da Nação por causa das creches, vai abranger também apoios para lares e centros de dia.

Em declarações ao Observador, Lino Maia é claro: “Há consenso entre as partes. Confirmo que há acordo”.

