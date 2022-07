Morreu aos 83 anos Paul Sorvino, ator de "Goodfellas" e "Lei e Ordem"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Paul Sorvino, ator de “Tudo Bons Rapazes” (“Goodfellas”) e “Lei e Ordem”, morreu na manhã desta segunda-feira aos 83 anos.

Segundo o agente Roger Neal, Sorvino terá morrido de causas naturais. O ator já tinha lidado com problemas de saúde no passado, segundo o jornal norte-americano The Washington Post.

Os nossos corações estão partidos, nunca mais haverá outro Paul Sorvino, ele foi o amor da minha vida, e um dos maiores intérpretes de sempre”, disse Dee Dee Sorvino, mulher do ator.

Dee Dee Sorvino publicou uma fotografia na rede social Instagram onde expressou a sua tristeza pela morte do “homem mais incrível que alguma vez viveu“.