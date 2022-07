Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Henrique Sá Pessoa vai lançar um novo projeto gastronómico, desta vez em Londres. A novidade foi avançada pelo chef distinguido com duas estrelas Michelin no Alma, em Lisboa, através das redes socais, na segunda-feira, 25 de julho. O novo restaurante, com data de abertura prevista para o final do ano, chama-se Joia e resulta de mais uma parceria com o grupo hoteleiro Art’otel — que também chega pela primeira vez à capital inglesa. Os dois projetos vão fazer parte da Battersea Power Station, antiga fábrica termoelétrica de Londres abandonada há quase três décadas, que está a ser transformada num luxuoso complexo residencial, comercial e de lazer.

“Sinto-me honrado e com um grande sentido de responsabilidade. Londres não é uma cidade fácil e este é um projeto com bastante visibilidade, numa zona que está a ser totalmente reabilitada“, diz ao Observador Henrique Sá Pessoa, que 25 anos depois regressa a Londres, cidade em que iniciou a sua carreira em 1997, depois de concluir os estudos em cozinha nos Estados Unidos.

O novo projeto de Sá Pessoa vai estender-se por três espaços distintos do futuro Art’otel: o 15.º andar vai receber o restaurante, o 14.º um bar e no rooftop ficará outro bar, que, com uma piscina infinita, tem previsão de abertura apenas para a primavera de 2023.

Quanto ao menu, vai centrar-se nos sabores da Península Ibérica, mas sobretudo de Portugal. Ainda que o Joia vá buscar inspiração ao Tapisco, projeto gastronómico em Lisboa, direcionado para petiscos Ibéricos, o chef explica que o novo restaurante está mais próximo de ser uma espécie de “irmão-primo-afiliado do Arca”, espaço que abriu portas em parceria com o mesmo grupo hoteleiro, mas desta vez em Amesterdão, nos Países Baixos. “Apesar de o conceito não ser o mesmo, vai ter semelhanças. Vamos ter pratos iguais num sitio e no outro”, revela, destacando o bacalhau à Brás, a caldeirada ou a massada de peixe. “[Os projetos] não são totalmente independentes, mas são distintos, porque os hotéis e localizações também são diferentes.”

O restaurante Joia terá 78 lugares. Já o bar 82. Com a abertura mais tardia, os planos para o rooftop ainda estão a ser delineados. Todos os espaços têm vista para a Battersea Power Station, que na década de 70 foi capa do álbum “Animals” dos Pink Floyd, sendo local para a futura casa de artistas como Sting ou Harry Styles. Também a Apple em Londres vai ter a sua sede aqui. Sá Pessoa não quer rotular o seu novo projeto: não é um restaurante de luxo, não é um fine dining, mas é um espaço com “requinte”, inserido naquele que poderá ser o próximo grande “hot spot” da capital inglesa.

O convite para abrir o Joia surgiu na mesma altura em que a PPHE Hotel Group, que detém o Art’otel em Amesterdão, nos Países Baixos, e futuramente em Londres. “Contactaram-me para falar do Joia e, paralelamente, como o projeto ainda estava em fase de construção, desafiaram-me para abrir o Arca em Amesterdão, cujo espaço estava praticamente finalizado.”

Sá Pessoa destaca o papel na divulgação da cultura gastronómica portuguesa. “A cozinha portuguesa ainda não está muito enraizada em Londres, ainda que o Nuno Mendes esteja a fazer um trabalho fantástico”, diz, referindo-se ao projeto Lisboeta. “Fico orgulhoso por começarmos a ter portugueses — como eu, como o Zé [José Avillez] e como o Nuno Mendes — a abrir portas para que os portugueses possam deixar a sua marca fora do país.”