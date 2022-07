Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No último dia de março, há quase quatro meses, Hope Solo voltou a saltar para as capas do jornais pelos piores motivos. A antiga guarda-redes norte-americana, campeã do mundo em 2015 e campeã olímpica em 2008 e 2012, foi detida por conduzir sob o efeito de álcool e resistir às autoridades. O pormenor mais grave? Os filhos gémeos de Solo, de apenas dois anos, estavam dentro do carro.

A antiga jogadora reagiu escassos dias depois, numa publicação algo estranha e alheada no Instagram, sem revelar grandes arrependimentos e garantindo que estava a tentar “dar a melhor vida possível” aos filhos. No final de abril, finalmente, a ficha pareceu cair: também nas redes sociais, Hope Solo anunciou que iria dar entrada num centro de reabilitação para responder aos problemas com o álcool e solicitou que a cerimónia de entrada no Hall of Fame do futebol norte-americano fosse adiada para 2023.

Esta terça-feira, pela primeira vez, Solo falou abertamente sobre o alcoolismo e o episódio do passado mês de março. “Tem sido um caminho longo mas estou lentamente a regressar deste tempo que tirei para mim. Orgulho-me da minha maternidade e daquilo que eu e o meu marido temos conseguido fazer todos os dias, ao longo de dois anos de pandemia, com dois gémeos de dois anos. Ainda que esteja orgulhosa de ambos, foi incrivelmente difícil e cometi um erro gigante. Foi, facilmente, o maior erro da minha vida. Subestimei a parte destrutiva que o álcool se tinha tornado na minha vida”, começou por escrever a antiga guarda-redes, de 40 anos, também no Instagram.

“O lado positivo de cometer um erro deste tamanho é que as lições difíceis aprendem-se depressa. Aprender estas lições tem sido difícil e, por vezes, muito doloroso […] Quero partilhar mais com toda a gente nas próximas semanas. As mulheres em Hope Valley [o centro de reabilitação onde esteve internada] são verdadeiras líderes nas suas profissões, cheias de conhecimento e insight sobre como viver uma vida mais saudável e equilibrada com bondade, empatia, amor e compreensão […] Continuo a ser uma estudante desta grande escola chamada vida e vou continuar a aprender e a crescer com estas experiências. Considero tudo isto um dom para transmitir aos outros porque dor partilhada é dor diminuída”, acrescentou Hope Solo, deixando ainda agradecimentos ao marido, aos amigos, aos fãs, aos advogados e aos profissionais que a acompanharam no centro de reabilitação.

Tendo representado vários clubes entre 2003 e 2016, incluindo diversos emblemas nos Estados Unidos e também Häcken na Suécia e ainda o Lyon em França, a norte-americana é habitualmente considerada uma das melhores guarda-redes de sempre. Presença habitual na seleção, acumulou mais de 200 internacionalizações, participou em três Mundiais e ganhou o de 2015, no Canadá, ainda conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos de Olímpicos de Pequim e de Londres.

Ainda assim, Hope Solo foi sempre uma das personagens mais controversas do futebol feminino dos Estados Unidos. Entre comentários mais azedos em relação a adversários, às próprias colegas e à Federação — e que lhe valeram duas suspensões por parte da seleção –, a antiga guarda-redes já tinha sido detida em 2014 por alegadamente ter agredido a meia-irmã e um sobrinho. O caso terminou sem consequências, já que Solo alegou legítima defesa e acabou por não ser formalmente acusada nem sofrer represálias desportivas, mas foram muitos os que na altura exigiram que a jogadora fosse afastada do Mundial 2015.