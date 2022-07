Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ghislaine Maxwell foi transferida para uma prisão de baixa segurança para cumprir uma pena de 20 anos e onde poderá ter como trabalho limpar casas e banho ou a lavar pratos, com uma remuneração de cerca de 15 cêntimos por hora, segundo o Daily Mail.

A antiga socialite e companheira de Jeffrey Epstein foi transferida para FCI Tallahassee, na Flórida, onde as reclusas têm acesso a ioga, provas de talentos e visionamento de filmes, acrescenta a Sky News.

Ghislaine Maxwell terá um trabalho durante os seus primeiros 30 dias, pelo qual receberá um valor entre 15 a 27 cêntimos por hora, explicou ao Daily Mail Holli Coulman, co-fundadora da consultora prisional Pink Lady, exclusivamente dedicada a mulheres sob custódia federal.

Posteriormente, a reclusa terá um trabalho de prazo mais alargado e com outras condições que poderá ser a trabalhar ao balcão ou a gerir a folha de pagamentos de uma equipa de construção. Poderá também dar aulas de GED (General Educational Development, Desenvolvimento Educacional Geral), de inglês ou uma língua estrangeira.

Antes, Maxwell tinha estado detida durante dois anos no Metropolitan Detention Center, em Brooklyn (Nova Iorque) onde se queixava de lhe ser servida comida com larvas e de ser acordada a cada 15 minutos, por isso os consultores consideram a mudança de instalações um “passo importante”, pode ler-se no Daily Mail.

Ghislaine Maxwell cumpre uma pena de 20 anos de prisão por aliciar raparigas menores que seriam depois abusadas sexualmente pelo milionário norte-americano Jeffrey Epstein, e foi ainda condenada a pagar uma multa de 750 mil dólares, o máximo permitido por lei (correspondente a cerca de 712 mil euros). No início deste mês de julho apresentou recurso.