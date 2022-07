Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Jared Kushner, o genro de Donald Trump que durante o seu mandato foi um dos principais conselheiros presidenciais na Casa Branca, lutou contra um cancro da tiróide durante os anos que passou em Washington, mas nunca divulgou publicamente a doença de que sofreu.

A informação surge agora num livro de memórias que Kushner deverá publicar no próximo mês — e de que a agência Reuters já divulgou alguns excertos.

No livro, Kushner recorda o momento em que o médico da Casa Branca, Sean Conley, se aproximou dele a bordo do avião presidencial, durante uma viagem de Donald Trump ao Texas em 2019, e lhe revelou os resultados de um conjunto de exames que tinha feito anteriormente em Washington.

Os resultados eram claros. Kushner tinha cancro e era preciso “marcar uma operação imediatamente”.

A cirurgia, na qual foi removida grande parte da tiróide, aconteceu em novembro de 2019 — e Kushner manteve todo o processo sob um cauteloso sigilo, apesar de na altura se encontrar a participar nas negociações comerciais com a China. Aliás, o conselheiro de Trump, casado com a sua filha Ivanka Trump, pensava mesmo que nem o próprio Presidente dos EUA sabia do que se passava, a julgar pelo que escreve agora no livro.

“No dia antes da cirurgia, Trump chamou-me à Sala Oval e pediu à equipa que fechasse a porta. ‘Estás nervoso com a operação?’, perguntou-me”, escreve Kushner no livro, lembrando que lhe perguntou, de seguida: “Como é que sabe?”

“Sou o Presidente. Sei tudo. Percebo que queiras manter essas coisas discretas. Eu também gosto de guardar este tipo de coisas só para mim. Vais ficar bem. Não te preocupes com nada do trabalho, temos tudo orientado aqui”, terá dito Trump.

O livro Breaking History: A White House Memoir deverá ser publicado no dia 23 de agosto. Escrito entre o final de 2020 e o início de 2021, o próprio livro está envolvido em polémica e terá sido produzido numa altura em que Kushner e Ivanka Trump procuravam afastar-se de Donald Trump, enfurecido com a derrota eleitoral e empenhado em esforços para reverter o resultado da eleição de novembro de 2020 — um processo de tumulto social que terminaria com a invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021.

De acordo com um outro livro que será publicado este mês — The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, dos jornalistas Peter Baker e Susan Glasser —, o livro de memórias foi o escape de Jared Kushner durante o período conturbado que se seguiu às eleições.

Logo na sequência das eleições, Kushner terá frequentado uma masterclass sobre escrita literária com o escritor norte-americano James Patterson e passou as semanas seguintes a escrever o seu livro de memórias. Foi também nessa altura que Kushner e Ivanka Trump decidiram abandonar Washington e fixar-se na Flórida.