O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou esta segunda-feira que o ataque ao porto de Odessa não quebrou os compromissos assumidos no acordo da exportações de cereais.

Numa conferência de imprensa no Congo, Sergei Lavrov reforçou o argumento de Moscovo de que o alvo em Odessa era uma infraestrutura militar, lembrando que nada no acordo assinado pela Rússia impede que continuem a atacar infraestruturas militares na Ucrânia.

“Não há nada nas obrigações que a Rússia assumiu, incluindo no quadro de acordo assinadas a 22 de julho em Istambul, que nos proíba de continuar a operação militar especial, destruir infraestruturas militares”, referiu durante uma conferência de imprensa juntamente com o homólogo do Congo.

Horas depois de ter assumido que atacou o porto de Odessa, também o Kremlin garantiu que atingiu apenas uma infraestrutura militar. Num briefing com jornalistas, o porta-voz, Dmitry Peskov, desvalorizou as consequências do sucedido, adiantando que as exportações não vão ser afetadas.

“Não estão de maneira nenhuma relacionados com infraestrutura usada para a exportação de cereais. Isto não deveria afetar — e não vai afetar — o início das exportações”, garantiu, citado pela Reuters.

A Ucrânia e Rússia assinaram na sexta-feira um acordo com a Turquia e as Nações Unidas para desbloquear as 20 milhões de toneladas de cereais que estão retidas nos portos ucranianos.

Numa cerimónia que contou com a presença do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e do secretário-geral da ONU, António Guterres, foram assinados dois documentos – já que a Ucrânia recusou assinar o mesmo papel que a Rússia. O acordo vai vigorar durante quatro meses, mas pode ser renovado.