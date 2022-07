Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia criticou esta segunda-feira a “guerra aberta” de gás que a Rússia está a travar contra a Europa, mostrando-se cético de que os fornecimentos de gás russo sejam retomados.

“A chantagem de gás à Europa, que apenas se agrava a cada mês, é necessária para um Estado terrorista para dificultar a vida de cada europeu”, afirmou Zelensky no discurso diário.

Para o líder ucraniano é preciso contra-atacar e a solução passa por mais sanções. “Isto pode ser visto como um incentivo para o oitavo pacote de sanções da UE ser significativamente mais forte”, referiu. Considera que é preciso limitar as receitas de gás e petróleo russos e cortar as ligações comerciais ao máximo, porque cada um dos laços é uma potencial “ferramenta” para pressionar Moscovo.

As declarações surgem após a empresa russa Gazprom ter anunciado que vai reduzir drasticamente o fornecimento de gás à Europa através do gasoduto Nord Stream, devido à manutenção de uma turbina.

Esta “ameaça” é vista por Zelensky como mais uma forma de “terror” russo. “Não se importam com o que vai acontecer às pessoas, como elas vão sofrer: da fome devido ao bloqueio dos portos ou do frio do inverno e da pobreza … Ou da ocupação. Estas são apenas diferentes formas de terror“, denuncia.