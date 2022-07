Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Finalmente parece haver solução para um mistério com mais de 70 anos. Um professor universitário que estudou o caso durante vários anos garante que descobriu a identidade de Somerton man (o homem de Somerton), que foi encontrado morto numa das praias de Adelaide, na Austrália, em 1948.

Derek Abbott, professor da Universidade de Adelaide, acredita que o corpo pertencia a Carl “Charles” Webb, nascido em Melbourne em 1905.

Segundo a CNN, a pesquisa foi levada a cabo pelo professor e por Colleen Fitzpatrick, conceituada genealogista norte-americana, e as autoridades do país foram informadas sobre os resultados, bem como já houve pedidos de confirmação em termos forenses.

Esta conclusão aconteceu após suspeitas que levaram os investigadores a um pedido de exumação do corpo, que foi aceite pelas autoridades australianas, e à análise do ADN de fios de cabelo que terão posto fim ao mistério.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Derek Abbott construiu uma árvore genealógica com 4000 nomes e a pesquisa revelou que foi encontrado um primo em primeiro grau que foi “três vezes removido do lado da mãe dele”. Perante a evidência, foi comparado o ADN de Carl “Charles” Webb ao dos familiares. O resultado leva um dos protagonista desta descoberta, Fitzpatrick, a referir: “É um dos mistérios que toda a gente quer resolver e nós conseguimos.”

Apesar do mistério resolvido, as dúvidas sobre a causa da morte mantêm-se por descobrir, bem como mais informações sobre o bilhete de comboio que foi encontrado num dos bolsos, bem como um poema e aquilo que parecia ser escrito em código.

“Só podemos ter 99,99% de certeza de que estamos certos, mas as coisas estranhas acontecem. Pode sempre haver uma reviravolta. E se, hipoteticamente, este homem tivesse um irmão que não saibamos que foi adotado desde o nascimento e este seja esse seu irmão?”. É a pergunta que Abbott, que trabalhou no caso vários anos, deixa no ar.