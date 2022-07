Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É oficial, o cantor Shawn Mendes cancelou a digressão mundial “Wonder”. Numa publicação no Instagram, o artista revelou que, após o tempo parado durante a pandemia, não estava preparado para a dificuldade de regressar a um tournée e que precisa de fazer uma pausa devido a problemas de saúde.

“Comecei esta tour entusiasmado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa devido à pandemia, mas a realidade é que eu não estava de todo preparado para o quão difícil seria a digressão depois deste tempo afastado”, admitiu o cantor.

Após ter falado com a equipa e de trabalhar com um grupo de profissionais de saúde, o cantor percebeu que precisava de algum tempo para si. “Preciso de tirar o tempo que nunca tirei pessoalmente, de aterrar e voltar mais forte”, explicou.

As datas dos concertos na América do Norte, Reino Unido e Europa foram canceladas, mas o artista espera poder voltar aos palcos quando se sentir recuperado.

Tenho de colocar a minha saúde como a minha primeira prioridade.”

No post, Shawn Mendes deixa também um agradecimento aos fãs, garantindo que vai regressar em breve e que, apesar da pausa, vai continuar a fazer música.

No início de julho, o cantor já tinha anunciado uma pausa de três semanas na digressão mundial de “Wonder”, apenas uma semana depois de ter arrancado. Em Lisboa, tinha um concerto marcado para junho de 2023.

A promotora Everything is New já atualizou o estado do concerto em Lisboa para cancelado, avisando que o reembolso dos bilhetes tem início a 28 de julho de 2022. Todos os que adquiriram bilhetes online vão ser reembolsados automaticamente num prazo máximo de 30 dias. Já quem obteve os bilhetes em lojas físicas, pode solitá-los no respetivo local de compra. Para isso basta apresentar o bilhete e comprovativo de pagamento até 30 dias subsequentes à data prevista do espetáculo, com fim a 6 de julho de 2023.