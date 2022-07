Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro, uma saída por empréstimo de seis meses para os turcos do Basaksehir na sequência da segunda época com mais golos na Luz mas de um arranque de temporada com menor influência (e os problemas que vieram no seguimento da saída de Jorge Jesus); agora, um adeus definitivo bem mais discreto do que se poderia pensar. Depois de ter viajado no início da semana para os Emirados Árabes Unidos, Pizzi, o Comandante que foi médio, goleador e capitão do Benfica durante sete anos e meio entre 2014/15 e janeiro de 2022, foi apresentado oficialmente pelo Al Wahda que é agora treinado por Carlos Carvalhal.

????️: بيان رسمي | ميجيل بيتزي تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع الدولي البرتغالي لويس ميجيل بيتزي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح.#WHDFC pic.twitter.com/l0wvoGWAC4 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) July 28, 2022

“Pizzi, médio do Sport Lisboa e Benfica, de 32 anos, transfere-se para o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, terminando um percurso de águia ao peito iniciado na temporada 2014/15. O internacional português encerra o seu ciclo no clube com a conquista de dez títulos, com particular destaque para quatro Campeonatos Nacionais”, confirmaram também os encarnados, num longo texto sobre todo o trajeto do jogador no clube e um vídeo com alguns dos melhores momentos da carreira na Luz.

“Foi no glorioso que Pizzi se tornou um elemento marcante no futebol nacional. A 5 de outubro de 2014, na receção ao Arouca, para a 7.ª jornada do Campeonato Nacional, o médio envergou pela primeira vez a camisola do Benfica, entrando a 5 minutos do final do duelo ganho por 4-0. Daí em diante, Pizzi foi paulatinamente conquistando espaço na equipa e somou os primeiros troféus nacionais em 2014/15, vencendo o Campeonato e a Taça da Liga. Pizzi venceu mais três Campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e mais uma Taça da Liga, atingindo os dez troféus, tornando-se um dos capitães da equipa. Fez 360 jogos oficiais, nos quais apontou 94 golos e contabilizou cerca de uma centena de assistências, sobressaindo a época 2019/20 como a mais marcante em termos individuais, em que apontou 30 golos em 51 jogos, que abrangeu parte de um ano civil (2019) em grande nível”, recordou o clube.

