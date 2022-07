Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária (PJ) esteve esta quarta-feira a realizar buscas nas instalações da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, avançou a SÁBADO. Na origem destas buscas estarão as nomeações de duas chefes de divisão que mantêm relações pessoais com um deputado da Assembleia Municipal e o atual vice-presidente da autarquia.

As nomeações, acrescenta a investigação da SÁBADO, dizem respeito à chefe de divisão da Cultura — um concurso ganho por Sucinda Rocha, mulher do líder da bancada da CDU na Assembleia Municipal, Manuel Rocha — e à chefe da Educação e Ação Social — concurso ganho por Manuela Mesuras, mulher do atual vice-presidente da Câmara, Manuel Vítor de Jesus.

O presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença, avançou a informação aos vereadores na reunião do executivo que decorreu esta quinta-feira, mas não indicou o motivo nem o resultado destas buscas, de acordo com o Jornal de Notícias.