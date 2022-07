Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A política italiana continua igual a si própria. Apenas uma semana depois de o Governo do país ter caído, por deterioração da base de apoio parlamentar ao executivo de Mario Draghi — o sexto primeiro-ministro de Itália nos últimos 12 anos, período pós-Berlusconi —, surge agora um novo escândalo na política interna do país. Desta vez, está relacionado com uma possível interferência russa na vida política italiana.

Esta quinta-feira, o jornal italiano La Stampa revelou que um funcionário da embaixada russa em Roma terá perguntado há meses a um assessor para as relações internacionais do líder da Liga, Matteo Salvini, se o partido de extrema-direita estaria disposto a deixar cair o apoio ao Governo de Draghi. Ao longo da guerra provocada por uma invasão militar russa à Ucrânia, o executivo italiano opôs-se reiteradamente ao Kremlin e alinhou com as potências europeias no apoio a Kiev.

