O pedopsiquiatra Pedro Strecht, que lidera a comissão independente que está a investigar os casos de abuso sexual na Igreja portuguesa, recusou-se esta quinta-feira a comentar a atuação do atual cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, que teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais e não a comunicou às autoridades, conforme noticiou em exclusivo o Observador. D. Manuel Clemente chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a alegada vítima em questão mas não denunciou o caso às autoridades civis, alegando que o/a denunciante não quis que o caso fosse público e desejava apenas que estes não se repetissem.

Após um encontro – que já estava marcado antes desta polémica – com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, Pedro Strecht não quis entrar em detalhes sobre este caso concreto, segundo noticia a Rádio Renascença: “Se eu fosse responder diretamente, estaria a dar a minha opinião pessoal, que não posso dar. É por isso que somos uma comissão independente, temos que ser neutros em relação a essas questões, não estar nem pró nem contra essas questões.”

O líder da comissão que investiga casos de abuso na Igreja notou, no entanto, que “quem pediu o trabalho à comissão independente foi a Conferência Episcopal Portuguesa, que engloba os 21 bispos diocesanos e o senhor cardeal patriarca”, relata ainda a Renascença. “Portanto, é do interesse da Igreja Católica que todas as situações sejam apuradas, nomeadamente aquelas que aconteceram no passado, para prevenir e para que o futuro possa correr melhor em todas estas circunstâncias que dizem respeito ao bem estar das nossas crianças e adolescentes”, acrescentou.

Pedro Strecht indicou ainda que existem já “362 testemunhas, ou depoimentos”, que chegaram à comissão independente que investiga os abusos na Igreja portuguesa. Porém, estimou que “o número de vítimas” seja “muitíssimo maior”, já que “em cada depoimento, em cada caso, são referidas muito mais vítimas”. Estes são dados que terão ainda de ser “calculados” com rigor e cuidado, alertou.