Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP registou um lucro consolidado de 306 milhões de euros no primeiro semestre deste ano. Este resultado representa uma queda de 11% face ao mesmo período de 2021, mas sinaliza uma recuperação face ao primeiro trimestre no qual a elétrica apresentou, pela primeira vez em muitos anos, um prejuízo de 72 milhões de euros.

Apesar de uma performance mais forte no segundo trimestre, a EDP continua a apresentar prejuízos em Portugal que foram de 111 milhões de euros até junho. Este resultado, diz a empresa, “foi também fortemente penalizado pela seca extrema em Portugal num período de elevados preços de eletricidade no mercado grossista”.

A contribuir positivamente para os resultados esteve o “forte desempenho” das energias renováveis, ajudados pelo aumento dos preços da eletricidade, e das redes elétricas no Brasil. A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira um crescimento de 87% nos lucros semestrais para 265 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A margem operacional (EBITDA) do grupo EDP subiu 19% para 1.944 milhões de euros, com destaque para o salto de 70% na margem obtida na atividade de redes no Brasil, o que refletiu uma atualização das receitas reguladas em linha com a inflação.

Já a margem nos segmentos de produção hídrica em Portugal e Espanha e nos serviços a clientes e gestão de energia caiu 62% para 126 milhões de euros, uma evolução atribuída pela EDP à “maior crise hídrica das últimas décadas”, combinada com os elevados preços do mercado grossista que geraram um desvio relevante na produção esperada. Este fator foi parcialmente compensado pelo aumento da produção térmica (a gás natural).

Os custos financeiros da EDP foram penalizados pela conjuntura de juros mais altos. A elétrica destaca um agravamento destes custos líquidos para 385 milhões de euros, o que corresponde a um custo médio a subir para 4,5% (mais 140 pontos base). Esta evolução aconteceu sobretudo devido ao aumento do custo da dívida no Brasil. Sem contar com a dívida em reais, os custo médio aumentou 30 pontos base para 2,7%.

O investimento registou também um incremento de 23% na primeira metade do ano para 1,7 mil milhões de euros, tendo sido canalizado quase todo para as energias renováveis e redes em cumprimento da estratégia de transição energética para fontes limpas. Apesar da maior produção térmica por causa da seca na Ibéria, a EDP indica que 75% da sua produção neste período teve origem em fontes renováveis.