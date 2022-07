Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não precisamos necessariamente de dragões, de magia ou de enredos convolutos para termos uma boa série ou um filme apresentável sobre dramas maquiavélicos envolvendo realeza ou luta implacável pelo poder. É isso que mostra a realizadora dinamarquesa Charlotte Sieling em “Margrete — Rainha do Norte”, que se escora em factos históricos para desenvolver uma ficção realista de costado especulativo. Em 1397, a poderosa e hábil rainha Margrete I da Dinamarca conseguiu, através da chamada União de Kalmar, juntar sob a sua tutela, o seu reino, o da Suécia (que nessa altura abrangia também a Finlândia) e o da Noruega. Este acordo duraria até 1523, apenas com algumas interrupções pontuais.

Após a morte súbita do seu filho e sucessor Olaf, aos 17 anos, Margrete ficou como regente, levando depois ao trono, quando atingiu a maioridade, Erik da Pomerânia, seu sobrinho-neto e filho adotivo, sendo ela quem governava “de facto” o país e a monarquia tripartida. Em 1402, apareceu um homem que dizia ser Olaf, que afinal não tinha morrido e reivindicava os seus direitos de filho e de sucessor. Levado perante a rainha, provou-se ser um impostor prussiano que mal falava dinamarquês. O “Falso Olaf”, como ficou conhecido, foi condenado a ser queimado vivo, com uma coroa de latão na cabeça e as cartas que tinha escrito à rainha atadas ao pescoço. Mas e se Olaf fosse mesmo que dizia ser? É deste “what-if”, deste “e se”, que parte “Margrete — Rainha do Norte”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.