Um “mar de pêras” está a cobrir uma parte do rio Tejo, com centenas a chegarem a uma praia no Barreiro e os pescadores a colherem “amêijoas amarelas”. A história começou na segunda-feira, quando um camião se despistou na ponte Vasco da Gama e deixou cair a carga — a fruta — na água: 14 toneladas, segundo disse ao Observador o capitão Diogo Branco, do Porto de Lisboa.

Pescadores que entraram no mar um dia após o incidente deram de caras com muitas pêras que boiavam no rio e não deixaram de registar o momento ao largo de Cacilhas e de o partilhar, entre piadas, na rede social Facebook.

O acontecimento “não afeta de maneira nenhuma a segurança da navegação”, garante ao Observador o comandante da Capitania do Porto de Lisboa. E também não implica perigo de poluição, já que “as pêras são biodegradáveis”, “algumas já se desfizeram, e outras foram recolhidas”, acrescenta Sá Coutinho.

As pêras não ficaram só na água. A praia do Clube Naval — também conhecida como Praia do Bico do Mexilhoeiro ou Praia Barra a Barra, no Barreiro — teve o areal “inundado” por centenas de peças de fruta. Houve quem registasse o insólito e o publicasse nas stories da rede social Instagram.

O cenário não se vai manter por muito mais tempo, pois as pêras já estão a ser retiradas da praia, assegurou ao Observador fonte do gabinete do vereador do Ambiente da câmara do Barreiro, que disse estar “em estreita articulação com as entidades responsáveis”.

A Capitania do Porto de Lisboa, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Alcochete e a Administração do Porto ficaram responsáveis pelos trabalhos de limpeza do rio, que Diogo Branco destaca como prioridade. Foram retirados do mar “paredes do contentor do reboque, centenas de quilos de plástico e partes frigoríficas do mesmo”. O capitão adiantou ainda que “pouco mais de 24 horas depois do acidente, já não havia nada no rio nem na ponte que pudesse causar estragos ambientais”.

Segundo Diogo Branco, o proprietário do camião será responsabilizado por todos os danos causados — tanto na ponte, como no rio. Para já, o caso foi entregue às autoridades que vão apurar responsabilidades.

É praticamente “inevitável”que nos próximos dias, continuem a aparecer pêras tanto no rio, como na praia, o que poderá acontecer “esporadicamente”, avisou o capitão.

O produtor da fruta já avisou que as pêras não estão próprias para consumo, segundo o Diário do Distrito .