Desde 2020, esta é a primeira vez que a cidade de Wuhan na China volta a impor um confinamento depois de ter sido o palco do surto inicial de Covid-19. A medida foi adotada pelas autoridades chinesas após terem sido detetados quatro casos assintomáticos nos arredores da cidade.

Wuhan é uma cidade chinesa que tem 12 milhões de habitantes e, à semelhança do que ocorre por todo o país, realiza testes regulares à população. Foi através destes testes que se descobriram dois casos assintomáticos de Covid-19 na terça-feira. Após o habitual rastreio de contactos dos infetados, foram descobertos mais dois casos.

Na quarta-feira foi decretado o confinamento em Jiangxia (Wuhan) onde vivem cerca de 970.000 pessoas. De acordo com a Bloomberg, bares, cinemas, cafés, clínicas, mercados e locais de culto foram encerrados e as cerimónias religiosas foram proibidas na cidade.

Escolas, postos de turismo e transportes públicos tiveram de suspender os seus serviços e os habitantes não podem sair da cidade, exceto em casos excecionais e de absoluta necessidade.

A China adotou um rigorosa política, intitulada “zero Covid”, que implica a realização regular de testes em massa à população e regras rígidas de isolamento e confinamento locais quando forem detetados casos. A medida resultou na redução do número de mortes e do número de casos. O país registou 604 casos locais na terça-feira, número inferior aos 868 do dia anterior.