A criança de sete anos que tinha sido dada como desaparecida em Spring, no Texas, foi encontrada morta algumas horas depois dentro da máquina de lavar a roupa da família, na garagem, anunciaram as autoridades locais.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022