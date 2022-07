Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Era um dos momentos mais aguardados deste início de temporada: a primeira conferência de imprensa de Sérgio Conceição. Não só pelos motivos óbvios, por se tratar do treinador da equipa que foi campeã nacional e que conquistou a Taça de Portugal, mas essencialmente pelos fatores mais exteriores e laterais que se tornaram protagonistas ao longo das últimas semanas. Ou seja, pelas saídas de Fábio Vieira, Vitinha e Francisco Conceição, pelo alegado pedido de demissão e pelas palavras de Fernando Madureira.

De forma natural, na antevisão da Supertaça Cândido de Oliveira contra o Tondela, o treinador do FC Porto não abordou diretamente nenhum dos temas. Vieira não surgiu nas conversas, Vitinha foi mencionado de forma quase magnânima, Conceição foi rapidamente colocado fora de órbita e Madureira foi novamente rotulado como um “adepto”. Assim, a resposta mais assertiva e clara de Sérgio Conceição apareceu quando foi questionado sobre o alegado pedido de demissão na altura da saída de Francisco e dos comentários do líder dos Super Dragões.

Interrompendo a pergunta do jornalista em questão, não permitindo sequer que este terminasse a frase, o técnico rapidamente garantiu que a notícia sobre o pedido de demissão foi uma “mentira”. “Os jornalistas também têm dias maus e esse senhor que deu essa notícia estava num dia mau. É completamente falso. Já sabem que não falo dos jogadores que já não fazem parte do clube. E também já disse que não comento reações de adeptos”, atirou Conceição, arrumando assim o assunto relacionado com Fernando Madureira e com a polémica saída do avançado internacional Sub-21 para o Ajax.

Sobre Vitinha, que trocou o FC Porto pelo PSG neste mercado de verão e que na época passada foi uma peça importante na dinâmica da equipa, o treinador garantiu que tem dedicado “toda a energia, nas últimas semanas”, ao balneário e aos jogadores. “Não sou dirigente para saber se foi um bom ou um mau negócio. Há gente neste clube há mais de 40 anos, nomeadamente o presidente, que sabe tratar desses assuntos”, afirmou. Mais à frente, Sérgio Conceição reconheceu que os dragões terão de se “reinventar” depois de um ano em que foram praticamente dominadores a nível interno.

“O Otávio, por exemplo, trabalha comigo há seis anos. Se eu fosse sempre igual com ele, ele já nem me ouvia depois de dois segundos de conversa. Dependendo dos jogadores que temos à disposição, da forma deles, temos de procurar sempre coisas diferentes. No discurso, na forma de motivar… Temos de respeitar o que somos na nossa essência e disso eu não abdico. Cada ano tem de ser um ano com a mesma dedicação, ambição, determinação. Mas é fundamental não fugir da essência. Não há anos iguais, jogos iguais ou épocas iguais. Vamos encontrar rivais fortes, consistentes. O Sporting já leva algum tempo a trabalhar com o mesmo treinador, o Benfica tem nova vida, novo treinador, novas contratações… Temos de ir à procura de andar no limite, isso é o mínimo que podemos fazer. Fomos campeões, vencemos a Taça de Portugal e um dos meus primeiros discursos no balneário teve exatamente a ver com isso. Ano novo, vida nova — neste caso, época nova. Vivemos de resultados, como sabem”, explicou o treinador.

Já perto do fim da conferência de imprensa de antevisão da partida deste sábado, onde o FC Porto vai tentar conquistar o primeiro troféu da temporada, Sérgio Conceição mostrou-se algo desagradado com a quase ausência de perguntas sobre a partida e sobre o Tondela — ainda que tenha assumido uma quota-parte de culpa por não ter falado desde o fim da época passada. “O mercado fica ali à porta do Olival, não falo disso. Mas o culpado provavelmente também sou eu, porque passei este tempo todo sem falar. Nesta pré-época fiz questão de não falar porque acho que é preciso concentrar-nos no trabalho e há muita coisa a fazer. Ontem tivemos treino de manhã e saí daqui quase às 19h. Naquilo que são as vossas curiosidades, os temas mais quentes… Acho uma falta de respeito para com o Tondela, quando existe um título em disputa, falarmos um minuto sobre o jogo numa conferência de imprensa de 20 ou 25 minutos. É a minha opinião. Mas o culpado, provavelmente, também sou eu. O mais importante é o Tondela, continuo a dizer isso”