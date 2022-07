Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal registou seis vezes mais mortes entre o primeiro dia de maio e a última quinta-feira, 28 de julho, do que nos três meses entre maio e julho em 2021, avançou o jornal Inevitável e confirmou o Observador com base nos dados disponibilizados pela plataforma Our World in Data. O número de casos também foi 10 vezes maior no mesmo período este ano do que entre maio e julho do ano passado.

Segundo os números mais recentes levantados pelo Observador, mesmo faltando alguns dias para fechar as contas do mês de julho, as novas confirmações de casos positivos desde maio estavam nas 1.309.437 pessoas a 28 de julho. Mas em 2021, até ao último dia do mês, as autoridades de saúde registaram apenas 132.138 novos casos de infeção — ou seja, dez vezes menos.

A diferença nos óbitos é ainda maior. Entre 1 de maio e 31 de julho do ano passado, 387 pessoas morreram por causa da Covid-19 em Portugal. Este ano, no mesmo período mas até quinta-feira, as vítimas mortais do coronavírus eram já 2.307. São seis vezes mais óbitos do que em 2021, revelam os números. É que, como há mais casos (até nos grupos vulneráveis, mais protegidos até agora), os óbitos também aumentam.

Segundo os especialistas do Instituto Superior Técnico, eventos de verão como os santos populares e os festivais estarão a aumentar estes números. Aliás, segundo uma notícia da Lusa publicada na quinta-feira, essas celebrações provocaram cerca de 340 mil casos de Covid-19 — dos quais apenas 242 mil foram registados pelas autoridades de saúde.

Em relação aos óbitos, os peritos apontam a morte de 790 pessoas com Covid-19 devido ao levantamento das restrições e às festividades, dos quais 330 associados às festas populares de junho. O efeito aqui é mais lento e menor do que o efeito das medidas gerais, pois afeta diretamente população mais jovem, mas leva a contágios em cascata que acabam por vitimar os mais suscetíveis a doença grave”, sustentam, em referência às festas populares.