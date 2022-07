O financiamento especializado recuperou na primeira metade do ano, destacando-se o “confirming”, que aumentou 34,9% para 8.800 milhões de euros, indicou esta sexta-feira a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF).

“O ‘confirming’ teve o crescimento mais imponente, disparando 34,9% para 8.800 milhões de euros. Significa isto um crescente recurso dos clientes ao pagamento aos seus fornecedores por via de uma instituição financeira, com a possibilidade de antecipação do pagamento, melhorando fluxos de caixa“, adiantou, em comunicado, a associação.

Por sua vez, o “factoring” apresentou uma subida da produção de 27,1%, em comparação com igual período de 2021, e cerca de 20% acima dos valores apurados antes da pandemia de Covid-19, num total de 20.100 milhões de euros.

No mesmo sentido, os segmentos de “factoring” doméstico e internacional aumentaram, respetivamente, 21,8% e 21,7%.

Já o setor do “leasing” apresenta um “crescimento pouco expressivo“, ficando em 1.100 milhões de euros.

O financiamento imobiliário por via do “leasing” avançou, neste período, 10,1% para 408 milhões de euros, abaixo dos 430 milhões de euros do ano pré-pandemia.

No “leasing” mobiliário, o investimento em equipamentos fixou-se em 235,2 milhões de euros, num total de 3.685 contratos, abaixo dos 279,8 milhões de euros verificados em 2021.

Para esta descida contribuiu a “restrição crescente” no fornecimento de viaturas automóveis ligeiras novas.

“Na locação financeira, a leitura do total de ligeiros e pesados revela uma redução de quase 900 veículos financiados, num total de 12.279 viaturas”, referiu.

No caso do “renting”, a escassez de automóveis foi “menos penalizadora“, verificando-se um progresso de 11,4% em número de viaturas novas para 13.569 unidades.

Estas viaturas ascenderam a 326,4 milhões de euros, um aumento de 19,9% face ao primeiro semestre de 2021.

“A guerra na Ucrânia, a persistente subida da inflação e os previsíveis riscos da rotura do fornecimento de gás à indústria e às famílias nas maiores economias europeias não tiveram, no primeiro semestre, um efeito retardador da recuperação do financiamento especializado no seu todo”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente da ALF, Luís Augusto.

Criada há 38 anos, a ALF conta com 27 associados.