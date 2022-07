A Iniciativa Liberal (IL) questionou esta sexta-feira o Governo sobre a implementação da medida orçamental para suspender apoios públicos às associações ligadas a entidades sancionadas devido à invasão russa da Ucrânia, temendo que nada esteja a ser feito.

Em declarações à agência Lusa, o deputado da IL Bernardo Blanco explicou os motivos desta iniciativa, dirigida aos ministros dos Negócios Estrangeiros e das Finanças, referindo que já fez a pergunta no parlamento a responsáveis governativos e não obteve qualquer resposta.

Eu temo bastante que não esteja a ser feito nada no sentido em que, nas comissões, a pergunta foi propositadamente ignorada”, disse, referindo que já passou um mês desde a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

Durante a discussão na especialidade do OE2022, os liberais conseguiram ver aprovada uma proposta de alteração ao orçamento para suspensão dos apoios públicos às associações ligadas a entidades sancionadas devido à invasão russa da Ucrânia, uma medida que tinha sido inicialmente reprovada, mas que, depois de avocada e com a mudança de voto do PS após modificações na sua redação, teve luz verde.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O próprio Governo foi favorável a esta medida porque esta tinha sido chumbada na especialidade do orçamento, mas foi uma daquelas medidas que a IL decidiu avocar para plenário e depois da nossa intervenção a senhora ministra achou a medida muito bem e em conversas com o PS, o PS mudou de voto e votou a favor e a medida passou”, lembrou.

Por isso, na opinião de Bernardo Blanco, o Governo do PS “está plenamente a par que esta medida foi aprovada e que tem de ser cumprida”.

“Parece-nos é que ainda nada fez sobre ela e daí a necessidade de termos feito a pergunta”, referiu.

Com a guerra longe de terminar e Portugal a continuar a receber refugiados ucranianos, para o deputado liberal “a segurança no acolhimento dessas pessoas continua a ser obviamente prioritária”.

E apesar de há uns meses o assunto ser mais falado porque havia casos mediáticos, apesar de agora não estar a haver mediatismo à volta disso, o tema continua a ser relevante”, defendeu.

O objetivo da IL é saber em que ponto é que está esta a implementação desta medida uma vez que o Governo tem que primeiro investigar, depois publicar os resultados dessa investigação, ou seja a lista de associações, e, por fim, “parar o financiamento público a essas associações”.

Assim, Bernardo Blanco quer ter conhecimento “se já foi feito alguma coisa e se já tendo começado a investigação, se já há alguma associação que o Governo tenha identificado e por isso possa tornar público que tenha ligações ao regime russo”.

A IL acrescentou uma outra pergunta ao Governo já que este tem a obrigação de informar a Comissão Europeia das sanções que já aplicou.

Perguntamos que sanções é que já foram aplicadas pelo Governo em Portugal e a que entidades porque essa informação até agora não nos foi disponibilizada e achamos que é de interesse público a assembleia saber e os portugueses também saberem”, disse.

A nova redação desta norma foi então aprovada com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do PCP, que votou contra.

Ficou estabelecido que “o Governo averigua as eventuais ligações, financeiras ou de outra ordem, entre as pessoas singulares e coletivas previstas no Anexo I do Regulamento (UE) n.º 269/2014 do Conselho, de 17 de março de 2014, e as associações registadas como representantes da comunidade ucraniana em Portugal no colégio eleitoral do Alto Comissariado para as Migrações”, devendo ser suspensos quaisquer apoios públicos, “nomeadamente transferências financeiras, reduções de encargos, subvenções, abatimentos fiscais e parafiscais, fornecimento de bens ou serviços em condições preferenciais, entre outros às associações indicadas supra, que se revele estarem ligadas, financeiramente ou por outra via”.