O presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, afirmou esta sexta-feira que a inflação é “claramente” o tema “mais preocupante neste momento”, no dia em que foi conhecido que esta atingiu o máximo de 30 anos em julho em Portugal.

Claramente esse é o tema que eu diria mais preocupante neste momento”, afirmou o gestor, quando questionado sobre a atual conjuntura, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais do banco, que registou lucros consolidados de 201 milhões de euros no primeiro semestre, mais 9% que em igual período do ano passado.