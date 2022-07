Isabel Fernandes, diretora do Paço dos Duques de Bragança, Castelo de Guimarães e Museu de Alberto Sampaio, em Guimarães, distrito de Braga, foi reconduzida no cargo, segundo um despacho publicado em Diário da República.

O despacho de nomeação para o cargo de diretora do Paço dos Duques de Bragança, Castelo de Guimarães, Igreja de São Miguel do Castelo e Museu de Alberto Sampaio é assinado pela diretora Regional de Cultura do Norte, Laura Castro.

De acordo com a nota curricular, que acompanha o despacho de nomeação, Isabel Fernandes é, desde 2014, diretora do Museu de Alberto Sampaio, Paço dos Duques de Bragança e Castelo de Guimarães.

Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (1981), Isabel Fernandes possui o curso de Conservador de Museu (Lisboa, 1983) e doutorou-se em Idade Contemporânea no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho (2013).

Foi também conservadora do Museu de Olaria entre 1983 e 1995, diretora do Museu de Alberto Sampaio, entre 1999 e 2010, e técnica superior no Museu de Alberto Sampaio/Paço dos Duques, entre 2012 e 2014.

“Tem-se dedicado ao estudo da cerâmica portuguesa, procurando também dar o seu contributo para a reflexão sobre temáticas relacionadas com a gastronomia histórica, os Museus e o estudo e inventariação do património móvel. Tem escrito principalmente sobre cerâmica portuguesa, mas também sobre gastronomia histórica e algumas temáticas relacionadas com a museologia”, lê-se na nota curricular.

Isabel Fernandes integra também a unidade de investigação Lab2PT (Universidade do Minho) e o laboratório associado IN2PAST.

É ainda vice-presidente do ICOM Portugal, a maior organização de profissionais de museus do mundo, com sede em Paris e que integra cerca de 21 mil profissionais de museus em 146 países.