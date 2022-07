Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os lucros da Caixa Geral da Depósitos aumentaram 65% para 486 milhões de euros no primeiro semestre. Face ao debate em torno dos lucros alegadamente excessivos que as empresas estão a ter na sequência da conjuntura económica, com a inflação e a subida dos juros, e na semana em que em Espanha foi decidida uma taxa extraordinária sobre a banca, a questão foi colocada a Paulo Macedo. Que foi perentório: “Lucros excessivos? Até agora a Caixa teve zero”.

O presidente do banco justificou os bons resultados semestrais com os resultados positivos que a CGD teve no estrangeiro, nomeadamente em Angola e Moçambique, “porque os países estão a crescer, têm tido melhores realidades económicas e diferenças cambiais positivas”. Outra parte dos lucros vem da margem financeira, “mas a parte das taxas de juro é praticamente zero”. Além disso, reforçou, “tanto a CGD como os outros bancos têm muito crédito para recuperar. A recuperação de crédito vencido não é lucro excessivo”.

O presidente da CGD explicou que a margem financeira do banco “praticamente não se alterou” no semestre. “O que muda são as taxas de juro quando houver repricing”, o que nas empresas demora mais. “Ao contrário do que dizem as notícias, estamos num ambiente de taxas de juro baixas. As taxas têm é perspetivas de subida significativas. Se as perspetivas ocorrerem, aí sim, as margens financeiras dos bancos vão subir”.

E a CGD acredita que isso vai acontecer. “Nós entendemos que as taxas vão subir. As taxas subiram mais rapidamente para valores positivos do que se estava à espera. As previsões do BCE demonstram que houve uma subida grande e depois estabilização. As taxas vão aumentar, mas não é com a euribor a 1,89% que há lucros anormais. São indexantes baixos em termos históricos. Não anormalmente baixos, mais baixos”, destacou Paulo Macedo.

O presidente do banco público insistiu várias vezes que o banco não tem lucros excessivos. “Tivemos várias áreas do banco a correr bem. A área internacional e de recuperação do crédito correram bem. Desfizemo-nos de uma parte da carteira de imóveis com mais valias mais razoáveis do que se perspetivava há 3 ou 4 anos, mesmo de imóveis como armazéns, devido à disrupção das cadeias de valor”. A área do negocio “também correu bem”, com aumento dos recursos totais e do creédito. “A CGD consegue estes resultados nas suas rubricas core, porque não tem resultados extraordinários”.

A questão dos lucros extraordinários levou Paulo Macedo a insistir noutra questão sensível para a banca, que são as contribuições do setor. “Vale a pena lembrar, porque às vezes as pessoas esquecem-se, que desde 2011 temos uma contribuição sobre a banca, e desde 2020 temos um adicional. E em todos os anos que tiveram prejuízos, pagaram o imposto extraordinário”, sublinhou Paulo Macedo, que já tinha destacado o aumento de 25% do valor pago pela CGD em contribuições sobre a banca, para 80 milhões de euros.

Remuneração dos depósitos vai subir? “A seu tempo”

Face à subida das taxas de juro, o gestor foi ainda questionado sobre o reflexo deste acréscimo na remuneração dos depósitos. E aí, Paulo Macedo já faz outras contas. “Os depósitos têm o custo das contas, do serviço que é prestado, o custo que pagamos ao BCE e o custo dos impostos. Quando a taxa for zero, e não os 50 pontos que pagávamos ao BCE”, continuará a haver um custo para a banca. “Apesar do nosso loans to deposits ser baixo, não temos procura de crédito para todos os depósitos. O que é normal é que a seu tempo os depósitos vão sendo remunerados, de acordo com as regras de mercado, mas ainda tendo em conta este custo que existe”. Os depósitos aumentaram “em todos os bancos” no semestre, sublinhou Paulo Macedo, com a CGD a registar um acréscimo de mais de 3 mil milhões de euros.

O presidente da Caixa foi ainda questionado sobre a questão das comissões e de um possível aumento. “As comissões preocupam-nos. Tiveram papel importante em termos de aproximação daquilo que deve ser a cobrança face aos outros bancos e a concorrência, é importante lembrar que a concorrência é forte e a CGD é o banco mais barato”, adiantou. Na conta de serviços mínimos, acrescentou Paulo Macedo, a CGD tem uma quota de mercado de 40%. “Quem quer comissões mais baratas está na Caixa”. Quer nas contas normais quer nas contas de serviços mínimos.

Por outro lado, continuou, “as comissões têm de fazer face aos custos com pessoal, com a estrutura, à própria inflação que também atinge a banca. Neste momento é que as comissões subirão pelo crescimento da atividade”. As comissões estão a subir por via do aumento do consumo. Consumo que, por unanimidade nacional, se quer estimular”. E o consumo hoje é cada vez menos pago em dinheiro. “Se se quer manter o consumo… um dos instrumentos para defender a recessão para o ano e para 2024, através dos meios de pagamento, é o consumo, e só por aí as comissões sobem. Gostava que as coisas fossem bem compartimentadas”, concluiu.

