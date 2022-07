Macau vai avançar com apoios económicos e fiscais à população num valor superior a mil milhões de euros para aliviar a crise causada pela pandemia de Covid-19, foi esta sexta-feira anunciado.

A medida vai custar aos cofres do governo 8.563 milhões de patacas (1.044 milhões de euros) e é complementada ainda com uma ajuda às empresas, através da concessão de empréstimos bonificados, com um limite de crédito de cinco milhões de patacas (610 mil euros), a pagar em dois anos.

As autoridades vão entregar uma verba de 15 mil patacas (1.828 euros) aos trabalhadores locais que tenham apresentado rendimentos totais inferiores a 600 mil patacas (73 mil euros) nos exercícios dos dois últimos anos. Este apoio inclui “os trabalhadores elegíveis cujos trabalhos foram suspensos, encontrando-se em situações de desemprego ou subemprego”.

Os profissionais liberais também são abrangidos por estas medidas: caso tenham declarado rendimentos inferiores a 240 mil patacas em 2021 vão ter direito a um apoio entre 15 mil e 300 mil patacas (36,6 mil euros).

Já aos condutores de táxi, condutores de triciclo, vendilhões e arrendatários de bancas, guias turísticos, condutores de táxi-marítimo, pescadores e mediadores de seguros será atribuído o apoio pecuniário no montante de 10 mil patacas (1.219 euros).

Por fim, os empresários de estabelecimentos comerciais que tenham declarado no ano passado um lucro inferior a 600 mil patacas (73,2 mil euros) vão receber um valor entre 30 mil patacas (3,7 mil euros) e 500 mil patacas (61 mil euros).