Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O domínio da Rússia no sul da Ucrânia estará a tornar-se insustentável por causa de uma contra-ofensiva que está a isolar as forças militares de Vladimir Putin. A Defesa ucraniana está a lançar ataques aéreos estratégicos em cidades no sul, impedindo os reabastecimentos das equipas militares a partir da região anexada da Crimeia. O plano parece estar a resultar, segundo o governo britânico: as investidas russas estão a falhar “em muitas áreas da Ucrânia”.

Mas, noutros pontos do mapa, o esforço ucraniano continua ameaçado. Os arredores da capital Kiev, assim como a cidade de Kharkiv, continuam a ser alvo de ataques por parte dos russos, quase todos através de mísseis. Foi assim de madrugada e já durante a manhã. Em Olenivka, 40 prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos e 130 ficaram feridos por ataques que serão da autoria da Rússia. Em baixo, pode consultar o mapa com as movimentações e localizações mais recentes das tropas de ambos os lados da barricada.

O que aconteceu durante a manhã?

Vinte e nove soldados ucranianos feridos em combate chegaram à Polónia para receberem tratamento clínico. É o segundo grupo de militares retirados da Ucrânia a ser levado para a Polónia, depois de outras 31 vítimas terem chegado ao país a 18 de julho.

É o segundo grupo de militares retirados da Ucrânia a ser levado para a Polónia, depois de outras 31 vítimas terem chegado ao país a 18 de julho. A cidade de Kharkiv continuou a ser alvo de ataques aéreos durante a madrugada. Ihor Terekhov, autarca da região, afirma que as investidas russas atingiram uma casa de dois andares e uma universidade durante a madrugada, pouco depois das quatro da manhã.

Ihor Terekhov, autarca da região, afirma que as investidas russas atingiram uma casa de dois andares e uma universidade durante a madrugada, pouco depois das quatro da manhã. As autoridades ucranianas disseram que novos ataques russos ocorreram nos arredores de Kiev e que intensos combates continuam a acontecer na região de Donetsk, no leste do país.

e que intensos combates continuam a acontecer na região de Donetsk, no leste do país. O ministro da Defesa britânico, Ben Wallace, diz que as investidas russas estão a falhar “em muitas áreas da Ucrânia”. A informação bate certo com o que disseram fontes militares ao The Guardian, segundo as quais os ucranianos estão a ganhar terreno na região sul do país por estarem a isolar, através de ataques aéreos, as forças militares russas em zonas em que dificilmente se poderão reabastecer a partir da Crimeia.

por estarem a isolar, através de ataques aéreos, as forças militares russas em zonas em que dificilmente se poderão reabastecer a partir da Crimeia. Pelo menos 40 prisioneiros de guerra ucranianos foram mortos e 130 ficaram feridos em bombardeamentos que atingiram uma prisão na cidade de Olenivka.

e 130 ficaram feridos em bombardeamentos que atingiram uma prisão na cidade de Olenivka. O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, disse esta sexta-feira que Moscovo vai propor, brevemente, uma data para realizar uma chamada com o secretário de Estado norte-americano , Antony Blinken. A conversa será para discutir uma eventual troca de prisioneiros.

, Antony Blinken. A conversa será para discutir uma eventual troca de prisioneiros. Serhai Haidai, governador de Lugansk, divulgou uma atualização, via Telegram, em que diz que “não há avanços russos” na região que está quase totalmente ocupada pelas forças pró-Rússia e onde “os corpos dos mortos jazem nas ruas”.

que está quase totalmente ocupada pelas forças pró-Rússia e onde “os corpos dos mortos jazem nas ruas”. O número de mortos registados na prisão de Yelenovka subiu para 53, de acordo com um comunicado publicado na conta do Telegram da sede da defesa territorial da autoproclamada República Popular de Donetsk.

de acordo com um comunicado publicado na conta do Telegram da sede da defesa territorial da autoproclamada República Popular de Donetsk. Pelo menos quatro pessoas morreram e sete ficaram feridas num ataque registado esta manhã na cidade de Mykolaiv. Segundo o governador da região, a ofensiva aconteceu com mísseis russos.

Segundo o governador da região, a ofensiva aconteceu com mísseis russos. As forças armadas ucranianas negaram o ataque a uma prisão controlada pelas forças pró-Rússia, afirmando que o mesmo foi feito pelos militares russos.

Com Tiago Alexandre, Agência Lusa