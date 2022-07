O futebolista Nehuèn Pérez, central argentino que passou pelo Famalicão, vai continuar a representar a Udinese, desta vez de forma definitiva, tendo assinado um contrato por cinco épocas, anunciou esta sexta-feira o emblema em que atuam dois jogadores portugueses.

Na sua página oficial, a Udinese, que conta com Buta e Beto, revelou a contratação definitiva do jogador de 22 anos, que já tinha estado no clube em 2021/22, mas por empréstimo do Atlético de Madrid.

Pérez, que chegou a ser chamado à principal seleção argentina, embora sem nunca ter sido utilizado, representou o Famalicão em 2019/20 e abandona o Atlético Madrid após sucessivos empréstimos e sem qualquer jogo oficial pelo clube espanhol.

A Udinese, que vai voltar a contar com Beto e que foi contratar Leonardo Buta ao Sporting de Braga, terminou a última edição da Serie A no 12.º posto e, esta temporada, vai arrancar a prova com uma visita ao AC Milan, atual detentor do título e equipa em que alinha Rafael Leão, melhor jogador da competição em 2021/22.