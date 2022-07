O número de passageiros desembarcados nos portos dos Açores em junho superou o de 2019, apesar de estar suspensa a ligação sazonal, que ligava todas as ilhas, segundo números revelados esta sexta-feira pelo Serviço Regional de Estatística (SREA).

Em junho, desembarcaram nos Açores 54.824 passageiros provenientes de transportes marítimos, mais 4% do que em igual período de 2019 (52.733), de acordo com os dados disponibilizados na página da Internet do SREA, consultados pela Lusa.

Em 2019, período anterior à pandemia de Covid-19, todas as ilhas do arquipélago tinham, em época alta, ligações marítimas de passageiros, o que não acontece em 2022.

Entre maio e setembro, a empresa Atlânticoline, que assegura o transporte marítimo de passageiros nos Açores, ligava todas as ilhas do arquipélago (com exceção do Corvo), numa operação com navios de maior dimensão, cancelada desde 2020.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos meses de verão, há agora apenas ligações marítimas entre as ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) e entre as Flores e o Corvo.

Em comparação com junho de 2021, em que o SREA contabilizou 43.057 passageiros desembarcados nos portos dos Açores, houve um crescimento de 27,3%, em 2022.

No valor acumulado de janeiro a junho, registou-se também um crescimento face a 2021, de 160.516 passageiros desembarcados para 187.547 (16,8%).

Já em relação a 2019, em que se tinham registado 198.324 desembarques, houve um decréscimo de 5,4%.

As ilhas do Pico e do Faial destacaram-se com 87.572 e 84.601 passageiros desembarcados, respetivamente, nos primeiros seis meses do ano.

Todas as ilhas registaram uma subida face ao primeiro semestre de 2021.

A maior subida, em termos percentuais, registou-se na ilha Terceira, que, à semelhança da ilha Graciosa, tem ligações apenas entre junho e outubro.

Em junho, a Terceira contabilizou 588 passageiros, mais 70,9% do que no período homólogo.

Já a Graciosa, com 294 passageiros, registou a menor subida face a junho de 2021 (1,7%).

Nas ilhas do Triângulo, as que registam mais movimento de transportes marítimos de passageiros nos Açores, o Faial cresceu 17,5%, o Pico 17,1% e São Jorge (com 13.108 passageiros) 7,5%, nos primeiros seis meses do ano.

No grupo ocidental, a ilha das Flores registou 720 passageiros desembarcados (mais 57,2%) e a ilha do Corvo 694 passageiros (50,9%).