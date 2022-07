Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A polémica entrevista que Diana, a princesa de Gales, deu ao programa “Panorama” vai voltar a aparecer, depois da BBC ter garantido que não voltaria a ser transmitida ou licenciada. Excertos da entrevista a Martin Bashir em 1995 vão aparecer num documentário que será transmitido pela Sky News no próximo mês, segundo o jornal Times.

O documentário “The Princess” (“A Princesa”) conta a história da vida da princesa de Gales através de arquivos da época e, além de vir a ser transmitido na Sky News no próximo mês, já foi projetado no cinema no início deste mês de julho.

A entrevista foi notícia ainda este mês quando se soube que a BBC iria pedir desculpa e pagar uma indemnização de 200 mil libras (mais de 230 mil euros) a Alexandra Pettifer, ex-ama dos príncipes Harry e William. Em 1995, para conseguir a entrevista com Diana, Martin Bashir terá alegado falsamente que Pettifer estava envolvida com o príncipe Carlos. Isto terá contribuído para que a princesa de Gales aceitasse participar no programa televisivo.

A BBC também garantiu que a entrevista não será mais transmitida ou licenciada: “Agora que conhecemos a forma chocante como a entrevista foi obtida, decidi que a BBC nunca mais exibirá o programa; nem vamos licenciá-lo na íntegra ou parcialmente para outras emissoras“, declarou Tim Davie, diretor-geral da BBC.

Em 2020 a BBC começou a investigar a polémica entrevista depois de terem surgido suspeitas de que Martin Bashir poderia ter usado documentos falsos de modo a convencer a princesa a conceder a entrevista. Charles Spencer, irmão de Diana, enviou à BBC uma carta com acusações relativas à alegada desonestidade de Bashir, como o uso de documentos falsos.

Em maio de 2021, o príncipe William fez duras críticas à BBC. Num vídeo publicado nas redes dos duques de Cambridge, William assegura que não foi apenas “o jornalista desonesto” que falhou a Diana, mas também os responsáveis da BBC, “que olharam para o outro lado em vez de fazerem as perguntas difíceis”. O filho mais velho de Diana diz ainda que foi “uma grande contribuição para piorar o relacionamento dos meus pais e, desde então, prejudicou inúmeras outras pessoas”. William diz ainda que o episódio “não tem legitimidade” e acrescenta que, se a BBC tivesse investigado de forma adequada as preocupações que surgiram primeiramente em 1995, a sua mãe “saberia que tinha sido enganada”. O medo, a paranoia e o isolamento marcaram os últimos anos de vida da princesa, recorda o filho.

Na altura da sua transmissão, em 1995, só no Reino Unido, a entrevista de Diana ao programa “Panorama” foi vista por 22.8 milhões de pessoas e ficou famosa pela frase em que a princesa de Gales diz: “Bem, éramos três no casamento, era uma multidão”.