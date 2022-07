O fabricante automóvel francês Renault revelou esta sexta-feira que contabilizou um prejuízo de 1.670 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, contra um lucro de 368 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

O grupo automóvel referiu ainda, citado pela agência financeira Bloomberg, que com o fim das operações na Rússia, um dos maiores mercados fora de França, teve encargos de 2.217 milhões de euros, e que isso foi tido em conta na demonstração dos resultados financeiros relativos ao primeiro semestre deste ano.

Quanto às receitas globais, estas atingiram os 21.120 milhões de euros, o que representou uma queda homóloga de 9,6%, sendo que este número saiu em linha com a média da previsão dos analistas consultados pela Bloomberg (21.130 milhões de euros).

No entanto, a Renault realçou que o lucro operacional foi de 939 milhões de euros, mais 64% em termos homólogos.

A margem operacional, por sua vez, foi de 4,7%, que compara com 2,8% face a igual período do ano anterior.

O fabricante automóvel confirmou o impacto negativo da crise dos semicondutores que terá afetado 300.000 veículos em 2022.