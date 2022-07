Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A taxa de desemprego subiu para 6,1% em junho, um aumento ligeiro de 0,1 pontos, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Os dados do INE revelam que, em junho, a taxa de desemprego, de 6,1%, é superior não apenas ao mês anterior (maio), mas também aos três meses anteriores em 0,2 pontos. No entanto, está a um nível mais baixo do que há um ano (-0,6 pontos). Há um ano a taxa de desemprego estava nos 6,7%.

O desemprego atinge agora 313,7 mil pessoas, mais três mil que em maio, mas menos 30 mil face a junho de 2021.

A população ativa diminuiu 0,3% face a maio para 5,169 milhões, mas aumentou 0,2% face a junho de 2021. A população empregada, que ficou nos 4,855 milhões, teve uma descida face a maio de 0,3%, mas é superior em 0,8% face a junho de 2021. Há menos 13 mil ativos face a maio, mas há menos 17 mil empregados.

A população inativa atingiu assim 2,49 milhões, mais 13 mil que em maio.

A taxa subutilização de trabalho (agrega a população desempregada, o subemprego de trabalhadores a tempo parcial, os inativos à procura de emprego, mas não disponíveis e os inativos disponíveis, mas que não procuram emprego) situou-se em 11,6%, mais 0,1 pontos do que no mês anterior, mas menos 0,9 pontos do que em junho de 2021. Há 617,7 mil pessoas nestas condições. A subutilização do trabalho atingiu em fevereiro deste ano o seu valor mais baixo (606,7 mil) desde 2011.