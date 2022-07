Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um encontro com militares em Odessa, o Presidente da Ucrânia sublinhou esta sexta-feira que as forças russas não podem ter um único momento de descanso. “A terra deve arder sob os seus pés”, afirmou Volodymyr Zelensky, destacando que todos os responsáveis por torturar ou assassinar os ucranianos serão responsabilizados.

“Se alguns dos homicidas russos esperam não ser levados à Justiça, que se vão poder esconder em algum lado, que fiquem a saber: vão responder em todo o caso“, garantiu no habitual discurso.

A geografia, o tempo, as fronteiras ou paredes não vão impedir uma retribuição.”

Na sequência do ataque desta sexta-feira a uma prisão na cidade de Olenivka, na região de Donetsk, Zelensky denunciou o assassinato “em massa deliberado” de prisioneiros. Voltou, mais uma vez, a insistir na necessidade de reconhecer a Rússia como um Estado terrorista, apelando especialmente à intervenção dos EUA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o último balanço divulgado, morreram pelos menos 53 prisioneiros e 75 ficaram feridos no bombardeamento ao estabelecimento prisional, onde estavam detidos dezenas de ucranianos capturados após a queda de Mariupol, em maio.

Kiev e Moscovo acusaram-se mutuamente sobre a autoria do ataque e lançaram investigações para apurar as responsabilidades do caso. O líder ucraniano garantiu, entretanto, que os diplomatas do país estão a levar a informação ao mais alto nível internacional e que a Rússia “não vai poder mentir a ninguém”.

Esta sexta-feira também ficou marcada por um passo da retoma das exportações de cereais ucranianos. O Presidente ucraniano esteve em Odessa a assistir ao carregamento de um navio turco com cereais, o primeiro que pode sair do país depois do acordo assinado na semana passada entre a Ucrânia, a Turquia, a ONU e a Rússia.

Apesar de destacar o “trabalho concreto” alcançado, Zelensky preferiu não fazer previsões e lembrou que a Turquia e as Nações Unidas são responsáveis pela segurança do processo.