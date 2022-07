Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E vão oito: com a Supertaça Cândido de Oliveira conquistada este sábado contra o Tondela, Sérgio Conceição igualou Artur Jorge e tornou-se o treinador com mais títulos na história do FC Porto em ex aequo, estando agora à frente de nomes como José Maria Pedroto, José Mourinho ou Jesualdo Ferreira com três Campeonatos, três Supertaças e duas Taças de Portugal.

Insaciável ???? ???????????????????????? título de Sérgio Conceição como treinador do FC Porto ???????? ???? É, juntamente com Artur Jorge, o treinador com mais títulos na nossa história????#Supertaça23 pic.twitter.com/uJYatc8VA3 — FC Porto (@FCPorto) July 30, 2022

Com este registo histórico do treinador, o FC Porto chegou à 23.ª Supertaça do próprio palmarás, engrossando ainda mais o estatuto de recordista absoluto de vitórias na competição — a seguir, surge o Sporting, com uns distantes nove troféus, e só depois o Benfica, com oito. Esta foi a terceira vez nos últimos cinco anos em que os dragões ganharam a Supertaça, sendo que venceram as últimas oito finais em que participaram, ficando a última derrota já em 2008, contra o Sporting.

Esta foi já a terceira Supertaça conquistada por Sérgio Conceição — que, curiosamente, também igualou Artur Jorge no topo da lista de treinadores com mais vitórias na competição. Em comparação com 2018, o ano em que o técnico venceu a competição pela primeira vez, já nenhum jogador utilizado nessa final atuou este sábado e só mesmo Otávio, que não foi convocado por estar castigado, é que permanece no plantel do FC Porto. Paralelamente, o capitão Pepe chegou ao 26.º título da carreira, o 11.º ao serviço dos dragões: e, tal como já tinha acontecido no Jamor e com a Taça de Portugal, fez questão de levantar o troféu a meias com Sérgio Conceição.

Em Aveiro, Evanilson juntou-se a um lote restrito de jogadores que marcaram e assistiram pelo FC Porto na mesma edição da Supertaça, entrando num grupo onde também estão Paulo Futre, Madjer, Artur e Lucho González. Na flash interview, o avançado brasileiro dividiu o mérito com o resto da equipa. “É uma honra estar nessa lista, mostra o nosso trabalho e a nossa qualidade. Fico muito feliz por ter feito a assistência para o Taremi. Agora temos é de comemorar. Fizemos uma época fantástica no ano passado e agora começámos bem. A nossa equipa continua forte, trabalha muito e procura intensidade nos jogos. Os jogadores novos procuram isso também e, com trabalho, mostramos que temos um grupo forte”, explicou Evanilson.

“Fico feliz por comemorar mais um título com a camisola do FC Porto, mostrámos que o trabalho que fizemos nos últimos dias deu certo. Agora temos de continuar a trabalhar para fazer uma época brilhante”, acrescentou, detalhando depois o problema físico que fez com que fosse substituído por Toni Martínez logo ao intervalo. “Ainda não sei o que se passou mas estava com algumas dores. Falei com o departamento médico e com o mister e achámos melhor eu sair. Acredito que não é nada sério”, terminou o jogador.