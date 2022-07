Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi das mãos de Bakr bin Laden que o príncipe Carlos recebeu uma doação de 1 milhões de libras (1.190.653 euros). A revelação foi feita pelo The Sunday Times, um mês depois de ter sido tornado público que o herdeiro da coroa inglesa recebeu uma mala com 1 milhão de euros de um sheik saudita. O dinheiro era dirigido à Prince of Wales Charitable Foundation, a fundação de caridade de Carlos.

Segundo o Sunday Times, Carlos encontrou-se, em 2013, com dois irmãos de Osama bin Laden — à data, o líder da Al-Qaeda já tinha sido assassinado. Para além do patriarca da família, Bakr bin Laden, esteve presente o seu irmão Shafiq. A reunião terá acontecido em Londres, a 30 de outubro.

A versão da Clarence House, a residência oficial de Carlos em Londres, é diferente. A decisão de aceitar o dinheiro foi tomada pelos curadores da fundação de caridade e o herdeiro do trono nada teve a ver com a situação. O jornal cita também o o presidente da Fundação. “A doação do Sheik Bakr Bin Laden em 2013 foi cuidadosamente considerada pelos curadores na época”, afirmou Ian Cheshire. Além disso, não há indícios de que os irmãos de Bin Laden patrocinem atos de terrorismo.

O jornal cita uma fonte próxima da fundação que conta que, à data, os curadores consideraram que os atos terroristas de Osama Bin Laden não deveriam manchar a reputação de toda a família. “A decisão de aceitar foi tomada apenas pelos curadores da instituição de caridade e qualquer tentativa de caracterizá-la de outra forma é falsa”, disse um porta-voz da Clarence House.