Um jovem de 23 anos foi esfaqueado na madrugada deste sábado, na Avenida dos Aliados, no Porto, junto à estação de metro, na sequência de “desacatos” entre dois grupos, disse fonte da PSP à Lusa.

Em declarações à Lusa, o Oficial de Dia do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse que o jovem, esfaqueado em várias partes do corpo, foi transportado em estado grave para o Hospital de Santo António.

De acordo com a fonte, um grupo de sete indivíduos abordou um outro grupo de quatro, envolvendo-se em desacatos, tendo um elemento do grupo mais pequeno sido esfaqueado.

O agressor não foi identificado, na altura do crime, mas dada a presença de testemunhas e o facto de existir vigilância na estação de metro “ajudam na sua identificação”, referiu.

Os desacatos ocorrerem cerca das 04h30, estando o caso a ser investigado pela Polícia Judiciária.