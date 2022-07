Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O 157.º dia de guerra na Ucrânia continuou com ataques no sul do país. E com acusações de parte a parte sobre quem os faz. É o que se está a passar em relação ao ataque na prisão de Olenivka que a Rússia já confirmou ter causado 50 mortes de prisioneiros ucranianos.

A Rússia culpa a Ucrânia e os EUA pelo ataque. A Ucrânia clama investigações por parte da ONU e Cruz Vermelha.

O que aconteceu durante a manhã e madrugada?

Depois do ataque à prisão de Olenivka na sexta-feira, a Ucrânia pede que se investigue e fez o pedido à ONU e à Cruz Vermelha .

. A Cruz Vermelha já disse que está a procurar garantir o acesso à prisão para ajudar a evacuar os presos que ali se mantêm, mas também para tratar dos feridos.

já disse que está a procurar para ajudar a evacuar os presos que ali se mantêm, mas também para tratar dos feridos. A Rússia, por sua vez, culpa a Ucrânia e os Estados Unidos da América do ataque , argumentando que foi um dos mísseis Himars que os EUA forneceram à Ucrânia o causador dos estragos. A Rússia já disse ainda que divulgou a lista dos 5o prisioneiros mortos , mas a Ucrânia diz não a ter.

, argumentando que foi um dos mísseis Himars que os EUA forneceram à Ucrânia o causador dos estragos. A Rússia já disse ainda que , mas a Ucrânia diz não a ter. A Gazprom anunciou o corte de gás à Letónia que, por sua vez, assumiu que tem um fornecedor alternativo. Ainda assim a companhia de gás letã está a ser alvo de críticas no país, mas vai argumentando que as compras de gás à Rússia só serão proibidas a 1 de janeiro de 2023.

que, por sua vez, assumiu que tem um fornecedor alternativo. Ainda assim a companhia de gás letã está a ser alvo de críticas no país, mas vai argumentando que as compras de gás à Rússia só serão proibidas a 1 de janeiro de 2023. O Ministério da Defesa britânico, no relatório diário, diz que o Kremlin está a pressionar as autoridades nos territórios ocupados a realizarem referendos ou a assumir a anexação.

ou a assumir a anexação. E ainda baseado nas informações do Ministério da Defesa, o diretor do MI6 garante: “A Rússia está a perder força”.

Em Kiev e em outras cidades ucranianas, à margem da guerra, os bares e as discotecas voltaram a encher , as festas voltaram a realizar-se e a dança regressou. “Isto é psicoterapia”.

, as festas voltaram a realizar-se e a dança regressou. “Isto é psicoterapia”. A Rússia está a recrutar voluntários para o Donbass.