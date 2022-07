Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A meta de redução do consumo de gás em 15% até à primavera, acordada esta semana pelos Estados-membros da União Europeia, “só se tornará vinculativa se a situação se deteriorar e se a Rússia fechar a torneira completamente”. Quem o diz é a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao Diário de Notícias publicada este sábado.

Na entrevista ao diário português, a presidente da Comissão Europeia descreve a meta acordada pelos países da UE como “um avanço positivo” e “um passo decisivo para fazer face à ameaça de Putin de um corte total no fornecimento de gás”. E insiste: “Só no caso de um corte total do gás russo e de uma grave deterioração da situação é que a meta se tornaria vinculativa, com base numa decisão conjunta dos Estados-membros“.

Espero sinceramente que a evolução da situação e as ações dos Estados-membros nos mantenham no bom caminho sem ser necessário impor metas obrigatórias”, aponta von der Leyen.

Sobre a situação específica de Portugal, menos dependente do gás russo que outros países da UE, a presidente da Comissão Europeia lembra que o acordo foi viabilizado por todos os países, “mesmo os que, como Portugal, estão menos expostos ao gás russo”. E promete que caso a meta de redução de gás se venha a tornar obrigatória, “serão tidas em conta as especificidades nacionais que podem implicar uma meta reduzida, em determinadas circunstâncias”.

Ursula von der Leyen lembra, no entanto, que a União Europeia está já a “virar-se” para o que diz serem “parceiros energéticos mais fiáveis” do que a Rússia: “Já temos níveis recorde de entregas de gás natural liquefeito (GNL) proveniente dos EUA. E estamos a receber cada vez mais gás da Noruega, dos Estados do Golfo, da Argélia ou do mar Cáspio. É crescente o número de países que, em todo o mundo, intensifica a respetiva produção. E os resultados são visíveis”.

Já relativamente ao papel que Portugal pode ter, refere: “Sabemos que Portugal está a trabalhar no aumento da sua capacidade de transbordo de remessas de gás natural liquefeito, através do porto de águas profundas de Sines, para outros Estados-membros, a fim de os ajudar a garantir um aprovisionamento suficiente de gás”. Mas “para explorar todo o potencial de Portugal e de Espanha, é necessário melhorar as interligações de gás entre a Península e o resto da Europa, que atualmente são limitadas e insuficientes”.