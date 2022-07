As constelações servem para deixar as estrelas brilhar. PSG conquista Supertaça com golos de Messi, Neymar e Ramos

Com Vitinha e Nuno Mendes no onze e Danilo a entrar na segunda parte, o PSG não deu hipótese ao Nantes e conquistou a Supertaça francesa com golos de Messi, Neymar e Ramos na estreia de Galtier (4-0).