O Benfica, em masculinos, e o Sporting, em femininos, conquistaram hoje pela 12.ª vez consecutiva os títulos nos Campeonatos Nacionais de Clubes de atletismo, em Leiria, mas os ‘encarnados’ tiveram de lutar com os ‘leões’ até ao último metro.

O Sporting deu nota de querer travar a hegemonia do Benfica em masculinos logo no primeiro dia e hoje, na segunda jornada, a classificação foi disputada ponto a ponto, mantendo-se a indefinição até ao último metro da estafeta de 4×400 metros.

As duas equipas chegaram ao fim ‘ombro a ombro’, empatadas com 147 pontos, caindo o título para as ‘águias’ pela diferença favorável de primeiros lugares.

Entre os homens, a I Divisão dos Nacionais foi disputada dentro mas também fora de pista: houve muitos despiques intensos em várias disciplinas, mas também muitas críticas dos responsáveis dos dois clubes, sobretudo aos critérios de inscrição de atletas estrangeiros por parte da Federação Portuguesa de Atletismo.

Também a prova dos 800 metros foi polémica, com críticas do Benfica à desqualificação ‘salomónica’ de José Carlos Pinto (Benfica), depois de Nuno Pereira (Sporting) ter sido penalizado num primeiro momento.

Independentemente dos casos, o Benfica hoje foi mais forte, e recuperou os três pontos de desvantagem que trazia de sábado, vencendo oito das 11 provas deste domingo, contra dois primeiros lugares dos ‘leões’.

O número de subidas ao topo do pódio fez a diferença no desempate, já que as duas equipas terminaram com 147 pontos; o Benfica, com 12 primeiros lugares, ficou em vantagem face ao Sporting, que somou sete triunfos.

Em terceiro lugar ficou o Sporting de Braga, a distância considerável (22,5 pontos) do quarto classificado, o Estreito.

Individualmente, nota de registo para as marcas alcançadas por Pedro Pablo Pichardo (Benfica) no triplo salto (16,62 metros), Reynier Mena (Benfica) nos 200 metros (20,24 segundos), Roger Iribarne (Benfica) nos 110 m barreiras (13,47 segundos) e Décio Andrade (Benfica) no lançamento do martelo (71,29 metros).

Sporting conquista campeonato feminino

No setor feminino, sem Benfica em jogo, o Sporting foi largamente superior, garantindo o 12.º título consecutivo por larga margem (48 pontos), sobre o vice-campeão, a Juventude Vidigalense. O Sporting de Braga foi terceiro, com mais 3,5 pontos do que o quarto, o Estreito.

No plano individual, Patrícia Mamona (Sporting), com 14,04 metros no triplo, Vera Barbosa (Sporting), com 56,87 segundos nos 400 metros barreiras, e Auriol Dongmo (Sporting), com 18,65 metros no lançamento do peso, foram quem mais se destacou em Leiria.

Na II Divisão, igualmente disputada no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, o AC Póvoa do Varzim, em masculinos, e o Eirense, em femininos, sagraram-se campeões.

Classificações:

Masculinos:

Lançamento do martelo: Décio Andrade (Benfica), 71,29 metros.

110 metros barreiras: Roger Iribarne (Benfica), 13,47 segundos.

Salto em altura: Andrii Protsenko (Sporting), 2,15 metros.

800 metros: Miguel Moreira (Sporting de Braga), 01.55,21 minutos.

Lançamento do disco: Emanuel Sousa (Benfica), 55,49 metros.

400 metros barreiras: Mikael Jesus (Benfica), 50,91 segundos.

200 metros: Reynier Mena (Benfica), 20,24 segundos.

Triplo salto: Pedro Pablo Pichardo (Benfica), 16,62 metros.

3.000 metros obstáculos: Etson Barros (Benfica), 08.46,19 minutos.

3.000 metros: Isaac Nader (Benfica), 08.04,84 minutos.

4×400 metros: Sporting (Mauro Pereira, Omar Elkhatib, Duarte Fernandes e João Coelho), 3.09,49 minutos.

Femininos:

100 metros barreiras: Olímpia Barbosa (Sporting), 13,32 segundos.

Triplo salto: Patrícia Mamona (Sporting), 14,04 metros.

800 metros: Patrícia Silva (Estreito), 02.09.83 minutos.

Salto com vara: Raquel Marques (Sporting), 3,73 metros.

400 metros barreiras: Vera Barbosa (Sporting), 56,87 segundos.

Lançamento do peso: Auriol Dongmo (Sporting), 18,65 metros.

200 metros: Tamaris de Liz (JOMA), 24,15 segundos.

Lançamento do dardo: Cláudia Ferreira (Sporting), 52,77 metros.

3.000 metros: Joana Soares (Jardim Serra), 9.39,18 minutos.

4×400 metros: Sporting (Cátia Azevedo, Vera Barbosa, Salomé Afonso e Juliana Guerreiro), 3.40,31 minutos.

Classificação final:

I Divisão (Masculinos):

1. Benfica, 147 pontos.

2. Sporting, 147.

3. Sporting de Braga, 100.

I Divisão (Femininos):

1. Sporting, 157 pontos.

2. Juventude Vidigalense, 109.

3. Sporting de Braga, 104.

II Divisão (Masculinos):

1. AC Póvoa do Varzim, 115 pontos.

2. Maia AC, 110.

3. CA Seia, 108.

II Divisão (Femininos):

1. Eirense, 122 pontos.

2. GRECAS, 121.

3. Água de Pena, 115.