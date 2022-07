O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, inicia este domingo uma visita à Venezuela, para fazer contactos com as autoridades e analisar a possibilidade de mobilizar recursos adicionais para projetos em desenvolvimento no país.

A visita de três dias foi confirmada no sábado pelo Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, através de um anúncio no seu ‘site’.

“O secretário-geral adjunto da ONU para os Assuntos Humanitários e Coordenador da Ajuda de Emergência, Martin Griffiths, visitará a Venezuela de 31 de Julho a 2 de Agosto de 2022”, escreveu o OCHA.

Durante “a sua missão”, Martin Griffiths “reunir-se-á com funcionários do Governo” do Presidente Nicolás Maduro “e outros intervenientes-chave, incluindo parceiros humanitários”.

“Griffiths tem como objetivo apoiar os esforços em curso para responder às necessidades humanitárias e sociais e para reforçar a prestação de serviços básicos”, explica o OCHA, precisando que “visitará um projeto de saúde e discutirá formas de mobilizar recursos adicionais para aumentar a resposta”.

As Nações Unidas e os seus parceiros humanitários lançaram o “Plano de Resposta Humanitária da Venezuela — 2021” (PRHV) com o objetivo de ajudar 4,5 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade.

O plano PRHV espera conseguir 708,1 milhões de dólares (692,5 milhões de euros).

O PRHV 2021, é uma atualização do plano lançado em 2020 e tem como propósito prestar assistência de emergência para salvar vidas, garantir os meios de subsistência através de um melhor acesso aos serviços básicos e assegurar a proteção dos mais vulneráveis.

O financiamento permitirá a implementação de 223 projetos de 144 atores humanitários, incluindo agências da ONU e organizações não-governamentais (ONG)internacionais e venezuelanas que trabalham em parceria com instituições locais.

A assistência centra-se nas áreas da saúde, água, saneamento e higiene, segurança alimentar e nutrição, alojamento, proteção e educação.