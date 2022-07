Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A crítica e o público aclamaram-no, e então O fim é o princípio chegou a Portugal. Já publicado em mais de 25 línguas e prestes a ter uma adaptação televisiva, o romance, assim que começa, parte num movimento de expansão.

No centro da narrativa, temos Duchess e Walk. Duchess tem 13 anos, é surpreendente e destemida. É logo ela quem se intitula “fora de lei” e assim vai agindo em todas as interacções com os adultos. Com uma mãe negligente, Star, é ela quem toma conta de Robin, o irmão mais novo. Walk é chefe da esquadra de Cape Haven (Califórnia), de onde nunca saiu. A sua visão é curta, o seu conhecimento do mundo também. No livro, tudo faz para proteger Duchess e Robin, movido pela necessidade de sarar uma ferida antiga. Fora ele a testemunhar contra Vincent, mandando-o para a cadeia, condenado pelo homicídio da irmã de Star, então com 7 anos. Não bastasse e Vincent era o seu melhor amigo. As relações entre as personagens são logo marcadas por um fio de passado que molda o presente, não respirando um sem o outro.

