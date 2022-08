A Fundação para a Ciência e Tecnologia atribuiu mais 400 contratos de trabalho a investigadores doutorados em todas as áreas científicas, num investimento superior a 120 milhões de euros, no âmbito do Concurso de Estímulo do Emprego Científico Individual.

Os resultados provisórios da 5.ª edição do Concurso de Estímulo do Emprego Científico (CEEC) Individual foram esta segunda-feira divulgados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

No conjunto das cinco edições, foram já atribuídos um total de 1.900 contratos a investigadores doutorados.

Na edição de 2022, foram avaliadas 2.890 candidaturas, sendo que o número de candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 8, numa escala de 1 a 10, foi de 1.458, explicou a FCT em comunicado.

Os 400 investigadores selecionados distribuem-se em quatro categorias contratuais: 208 contratos de investigador júnior, 153 de investigador auxiliar, 38 de investigador principal e um de investigador coordenador.

As mulheres representam 58,8% dos candidatos selecionados e os investigadores de nacionalidade estrangeira representam 24% do total, significando um decrescimento de 7,5% face ao concurso anterior”, refere a FCT.

Os países com maior representatividade são: a Espanha (22 investigadores), a Itália (21), e o Brasil (13), adianta ainda.

Após a divulgação de resultados, inicia-se o período de audiência prévia, durante o qual os candidatos não selecionados podem contrapor a sua avaliação.

Os contratos de trabalho deverão ser assinados entre os investigadores e as instituições de acolhimento num prazo de 90 dias após a assinatura dos contratos-programa, entre estas e a FCT, pode ler-se.

O CEEC Individual é um dos instrumentos de financiamento da contratação de investigadores definidos pelo Regulamento do Emprego Científico lançado em 2017 pela FCT, sendo que se realiza anualmente desde 2018.