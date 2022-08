Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca, secretários de Estado da Saúde, fizeram esta manhã um ponto de situação sobre as escalas nas urgências. Perante a falta de médicos nas escalas, Maria de Fátima Fonseca defende que “com a aplicação do diploma [para estabilização das equipas] estamos certos de que respostas serão consolidadas, conseguiremos mobilizar mais profissionais e crescentemente conferir maior previsibilidade nos serviços de urgência.”

As declarações foram feitas esta segunda-feira, em conferência de imprensa a propósito das escalas dos serviços de urgência e obstetrícia, que têm levado ao encerramento ou restrições de urgências em alguns hospitais do Serviço Nacional de Saúde. De acordo com Lacerda Sales, as escalas de agosto ainda não estão todas preenchidas.

A secretária de Estado sublinhou que o diploma para estabilização das equipas, aprovado no final de julho, é uma “solução de curto prazo para atender às circunstâncias que vivemos”. “O diploma vem responder a três necessidades que foram sinalizadas ao Governo – ter mais profissionais, remunerá-los adequadamente nos serviços de urgência e diminuir a dependência dos prestadores de serviços”, explicou a secretária de Estado.

Este diploma prevê um aumento do valor do trabalho suplementar”, sendo sublinhado que o “trabalho realizado é trabalho pago, não subsiste nenhuma dúvida sobre isso”, apelando a que a mensagem seja transmitida também pelos hospitais aos seus profissionais de saúde, para que não restem dúvidas. “Os valores estão claramente definidos e existe uma referência para proteção dos próprios trabalhadores, de 96 horas ao longo de oito semanas. É uma medida de proteção dos próprios profissionais.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além disso, também o regime de ajudas de custo e de transporte foi alvo de alteração, tendo sido reduzido para 30 km – antes 60 km. O propósito é conferir “estabilidade às equipas”, com a secretária de Estado a referir que “só em última análise se deve recorrer às prestações de serviço, nas situações em que não seja possível mobilizar profissionais.”

Diogo Ayres de Campos, diretor do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, que coordena a comissão para as urgências de obstetrícia, também marcou presença nesta conferência de imprensa. O médico apelou à colaboração de todos os profissionais de saúde “durante os meses de verão”.

Dirigindo-se às grávidas, Ayres de Campos quis passar uma mensagem de tranquilidade, garantindo que está “certo de que os médicos do SNS irão dar o seu melhor para que não existam situações” mais complicadas.

Não podemos perder a oportunidade para concretizar as reformas de que tanto precisamos no SNS e nas urgências de obstetrícia e ginecologia”, ressalvou ainda este profissional de saúde.

Diogo Ayres de Campos está a coordenar a comissão que irá transmitir ao Ministério da Saúde um relatório sobre a situação nas urgências desta especialidade. Só a partir desse relatório é que serão tomadas decisões sobre o encerramento de maternidades, vincou Lacerda Sales.

“O encerramento de maternidades é um tema muito sensível. Vamos esperar pelo relatório”, disse o governante, sublinhando que decisões deste géneros são um “tipo de trabalho que tem de ser muito ponderado, muito ajuizado”.

Durante esta conferência de imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o estatuto do SNS. Questionado pela imprensa sobre o assunto, Lacerda Sales mostrou-se “muito contente com a promulgação”. “Ficamos satisfeitos com a aprovação e vamos olhar com muita atenção e muita ponderação para as observações do Presidente da República”.