O índice da produção industrial passou de uma queda homóloga de 2,1% no primeiro trimestre, para um crescimento de 1,7% no segundo trimestre, anunciou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este indicador registou um aumento homólogo de 3,7% em junho, quando em maio a subida observada foi de 3%, adianta o INE, lembrando que o crescimento homólogo da produção industrial no mês de junho foi superior em 0,7 pontos percentuais (pp) ao registado no mês anterior.

No caso de se excluir o agrupamento de energia, o único a registar uma queda, o índice agregado apresentou um aumento de 7%, contra uma subida de 4,7% no mês de maio deste ano, salienta o instituto de estatística nacional.

O INE refere ainda que os grandes agrupamentos industriais apresentaram “comportamentos díspares“, sendo que o de bens de investimento e o de bens intermédios contribuíram com 2,2 p.p. e 2,1 p.p., respetivamente, em resultado dos aumentos homólogos de 16,1% e de 6,0% (4,4% e 3,1% em maio), pela mesma ordem.

Já o agrupamento de bens de consumo passou de um crescimento de 6,5% em maio para um aumento de 4,3% no mês em análise, contribuindo, apesar disso, com 1,4 p.p. para a subida do índice total.

É referido também que o único contributo negativo (-2,0 p.p.) se deveu ao agrupamento de energia, em resultado de uma queda homóloga de 10,6%, contra uma quebra de 5,1% no mês anterior.

Em termos mensais, o índice de produção industrial caiu 1,5% em junho, contra o recuo de 0,5% observado no mês de maio, salienta o INE.