Os trabalhadores “estão a aderir” à greve às duas primeiras e últimas horas de cada serviço nos Transportes Urbanos de Coimbra, afirmou esta segunda-feira responsável sindical, salientando que a luta tem provocado atrasos em várias linhas.

“O balanço é francamente positivo, face àquilo que estávamos a antever”, disse à agência Lusa o dirigente do Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), Manuel Oliveira.

A greve nos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) arrancou esta segunda-feora e estende-se até 7 de agosto, sendo aplicada às duas primeiras horas e duas últimas horas de cada serviço para todos os assistentes operacionais daquela entidade.

Recusando-se a falar em percentagens de adesão, Manuel Oliveira vincou que “os trabalhadores estão a aderir a esta forma de luta”, sentindo-se o impacto “na parte operacional da empresa”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Em certas linhas, houve um aumento do dobro do tempo em espera por parte dos utentes”, salientou Manuel Oliveira, explicando que os atrasos registados dependem “do tamanho do percurso” e da sua regularidade.

O tipo de greve foi pensado para “tentar atenuar os efeitos da mesma para quem faz uso dos SMTUC”, realçou.

Esta ação de luta surge após a ausência de cumprimento por parte dos SMTUC relativamente ao acordo firmado entre os trabalhadores e aquela estrutura municipal em janeiro, relativamente às horas de trabalho.

Em causa, está o facto de os motoristas iniciarem o seu serviço num local e terminarem a sua jornada de trabalho diária noutro local distinto, com o acordo a indicar que o tempo que dista entre o local de início e de termo deve estar incluído no horário de trabalho.

Agora esperamos resolver os problemas junto da administração dos SMTUC. Existe diálogo e de forma elevada, mas os trabalhadores querem resultados”, vincou Manuel Oliveira.

A agência Lusa pediu esclarecimentos junto da Câmara de Coimbra relativamente ao impacto da greve, mas sem sucesso.

No entanto, a autarquia referiu, recentemente, que lamenta “o transtorno que a greve” causa nos utilizadores dos SMTUC e salientou que não foi retirado nenhum direito aos trabalhadores dos Transportes Urbanos de Coimbra.

Notando que em oito anos não houve greves nos SMTUC, o município constatou que, “ao fim de nove meses de governação na Câmara Municipal”, o atual executivo é confrontado com uma greve, apesar da sua “total e constante disponibilidade para o diálogo”.

“A única exigência não atendida apresentada pelo SNMOT, se fosse aceite, traria impactos económicos avultados e incomportáveis para os SMTUC, quando os mesmos já se deparam com um défice de mais de 2 milhões de euros (para além dos 6,8 milhões já assumidos pela Câmara de Coimbra)”, acrescentou.