Trump mostrou opiniões fortes sobre a possível troca de prisioneiros entre os EUA e a Rússia, que poderá libertar a atleta da WNBA Brittney Griner. No podcast de Clay Travis e Buck Sexton, o ex-Presidente dos Estados Unidos referiu que não vê com bons olhos a troca entre Washington e Moscovo, que poderá libertar a atleta detida na Rússia por alegada posse de óleo de canábis, e Paul Whelan, da marinha dos Estados Unidos.

Em troca, os Estados Unidos poderão vir libertar Viktor Bout, um traficante de armas já condenado — embora esta informação não tenha sido confirmada pela administração de Joe Biden e Kamala Harris.

As palavras mais duras de Trump são dirigidas contra a atleta norte-americana – detentora de duas medalhas olímpicas de ouro e sete vezes All-Star da WNBA, a liga de basquetebol feminina dos Estados Unidos.

Trump refere que Griner, que está detida na Rússia depois de ter sido encontrado óleo da canábis na bagagem, “é uma pessoa potencialmente mimada”, que foi para a Rússia “cheia de drogas”. Griner foi acusada de posse ilegal de droga por transportar uma quantidade descrita como “significativa” aos olhos das autoridades russas.

“Ela sabia que não se vai para lá [Rússia] cheia de drogas e admitiu-o”, disse Trump neste podcast, citado pela Rolling Stone. “Assumo que ela admitiu isso sem muita força, porque é o que é, e certamente não parece uma boa troca, não é? Ele [Viktor Bout] é absolutamente uma das piores pessoas no mundo e vai ficar em liberdade por causa de uma pessoa potencialmente mimada que foi para a Rússia cheia de drogas”.

“Foi para lá cheia de drogas, para um território hostil onde são muito vigilantes para com as drogas. Eles não gostam de drogas. E foi apanhada”, continuou Trump.

“Agora é suposto tirá-la de lá – e ela ganha muito dinheiro, acho eu”, referiu o empresário durante a conversa. “É suposto termos de a tirar de lá em troca de um assassino absoluto e um dos maiores traficantes de armas do mundo. Matou muitos americanos. Matou muita gente.”

Brittney Griner declarou-se culpada, dizendo que entrou acidentalmente com canábis na Rússia. O julgamento está em curso, com a atleta norte-americana a enfrentar uma pena que pode chegar aos dez anos de prisão.

A CNN nota que, embora as trocas de prisioneiros com diferentes nações não seja algo visto como favorável pelo governo norte-americano, esta troca deverá ter apoio do Presidente Joe Biden.

Na passada sexta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, mostrou abertura para contactar o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, para discutir uma possível troca de prisioneiros.