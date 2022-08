O Itinerário Complementar 33 (IC33) está cortado nos dois sentidos, ao quilómetro 42, no concelho de Grândola, devido a uma colisão entre sete automóveis, com nove feridos, ocorrida esta terça-feira de manhã, revelaram os bombeiros e a GNR.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal explicou à agência Lusa que o acidente aconteceu próximo da saída do IC33 para Melides, no concelho de Grândola (distrito de Setúbal), e que o alerta foi dado às 08h43.

Também contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Grândola, Joaquim Duarte, adiantou que provocou nove feridos, um deles grave, “um homem com cerca de 40 anos”, e oito ligeiros.

As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), situado no concelho de Santiago do Cacém, acrescentaram as fontes.

A colisão obrigou ao corte nos dois sentidos daquele troço do IC33, situação que ainda se mantinha por volta das 10h20, disse à Lusa fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR.

A estrada está cortada para remoção dos veículos acidentados”, acrescentou a fonte da força de segurança.

Para o local do sinistro foram mobilizados 25 operacionais, apoiados por 11 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação do HLA.