Um homem que se encontrava a apanhar lapas (uma espécie de univalve muito apreciada nos Açores), foi encontrado morto numa zona rochosa, junto à Praia dos Moinhos, na Ribeira Grande, em São Miguel, revelou esta terça-feira a Marinha.

Segundo a mesma fonte, o corpo foi encontrado depois dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande terem recebido um alerta, por volta das 12h30, a informar que estava uma pessoa desaparecida no mar, junto à Praia dos Moinhos, concelho da Ribeira Grande.

Foram, de imediato, ativados para o local elementos do Comando Local da Polícia Marítima, do Projeto “SeaWatch”, bem como uma ambulância e uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores”, explicou a Marinha Portuguesa, em comunicado.